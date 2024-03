Biella, approvato il piano territoriale per l'immigrazione

A seguito di un’analisi dei fabbisogni emergenti in materia di accoglienza ed integrazione dei migranti sul territorio, effettuata in seno al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, il Prefetto di Biella, Silvana D’Agostino, ha approvato il Piano Territoriale per l’Immigrazione per la provincia di Biella.

I lavori di predisposizione del Piano sono stati avviati la scorsa estate nel corso delle diverse riunioni del citato Consiglio, attraverso la raccolta di contributi da parte delle istituzioni locali e degli Organismi del Terzo Settore, dell’esame delle problematiche e dei bisogni emergenti e delle informazioni scaturite sulla base dei report.

Il Piano punta ad essere un documento di analisi e pianificazione strategica, funzionale e propedeutica alla presentazione di nuove progettualità da finanziare con le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – FAMI - ove vengono accuratamente fissati obiettivi e priorità di intervento, risorse attivabili e possibili interconnessioni di rete istituzionale.