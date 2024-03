Tra Champions e Libertà intervista a Michele Padovano

La Vittoria in Champions con la Juve nel 1996, una rete decisiva segnata al Real Madrid che aprì le porte di quella finale. Un attaccante di scorta ma che giocava con Vialli Ravanelli del Piero, una Juve sicuramente stellare e che dominava insieme al Milan in Europa e in Italia e poi dopo aver toccato l’apice il buio un’inchiesta un’accusa pesante che lo portato nel 2006 a essere accusato di narcotraffico. Un calvario durato 17 anni e che lo ha visto prosciolto proprio all’inizio dello scorso anno. L’Attaccante della Juve ha raccolto la sua testimonianza in un libro “tra la Champions e la libertà” e noi lo abbiamo raggiunto in una delle presentazioni che sta realizzando in queste settimane

Michele come è nata l’idea di raccontare questa vicenda?

Guarda ti dico la verità inizialmente quando mi è stato chiesto di raccontare questa storia dopo 17 anni di sofferenza, di situazioni da combattere sono diventato geloso della mia storia, della mia famiglia, poi dopo essermi confrontato con mia moglie e mio figlio abbiamo deciso di raccontarla perché quello che ho passato potrebbe essere utile per qualcuno in difficoltà e io credo possa essere di aiuto

Il motto fino alla fine lo hai fatto tuo?

Il motto fino alla fine è utile è importante non si molla mai, l’ho imparato sul campo di calcio, l’ho fatto mio da sempre e mi ha aiutato a affrontare questi anni che sono stati molto difficili

Cosa hai imparato da questa vicenda ?

Ho imparato a stare vicino alle persone che mi voglio veramente bene, c’è stata una selezione naturale delle persone che sono state vicine a me e devo dire grazie alla mia fantastica famiglia

La vittoria più nella viene naturale dirlo la Champions del 1996 ?

Beh la Champions ha un fascino particolare e devo dire che a distanza di anni i tifosi mi ricordano ancora per quella vittoria, però ti posso assicurare che la vittoria più bella è stata quella dell’assoluzione non apprezzi mai abbastanza la libertà fino a quando non ti manca, sembra una frase fatta ma ti assicuro che è la verità

Il ricordo più bello da giocatore della Juve ?

Era un momento pazzesco dove vincevano tutto, i ricordi sono tanti, ho avuto la fortuna di far parte di un gruppo che era coeso e che ha vinto tutto e di questo devo ringraziare i compagni che mi hanno permesso di raggiungere dei grandissimi traguardi

Ma è vero che hai giocato anche con l’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano ?

Certo Andrea era un giocatore forte, un bel mancino, gli piaceva molto l’estetica

Modelli attuali e di un tempo

Mi piace parecchio Vlaovic è un giocatore che in prospettiva può dare tanto, modello più datato sicuramente Diego sopra di tutti

Michele è un fiume in piena di ricordi e di storie, segnato da una brutta avventura ma con tanta voglia di raccontare la sua esperienza e nel libro c’è tutta la sua forza e la sua grinta quello che l’ha portato a vincere tutto con la Juve