Rally & co vince la coppa scuderie al Rally Vigneti Monferrini storico, FOTO

Rally & co vince la coppa scuderie al Rally Vigneti Monferrini storico

Weekend ricco di soddisfazioni quello appena trascorso per la scuderia biellese Rally & co e per i suoi piloti che ottenendo ottimi risultati al rally vigneti monferrini hanno conquistato la vittoria nella coppa scuderie tra le auto storiche.

A Canelli prima gara stagionale per Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che a bordo della Opel manta Gte hanno centrato la terza posizione assoluta tra le auto storiche siglando anche un 2° tempo in prova speciale davanti a vetture con molti più cavalli della opel. Nona posizione assoluta e vittoria di classe 2000, dopo un anno di assenza dai campi gara, per Pierluigi Porta e Giuliano Santi sulla ford escort rs soddisfatti delle loro prestazioni dopo aver tolto la ruggine.

Nel rally moderno, sulla loro rinnovata mini cooper s, vincono la classe rstb 1.6 Massimiliano Di Martino e Denise Bolletta giunti 91° in classifica generale con prestazioni in crescendo una volta risolti i piccoli problemi iniziali