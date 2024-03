Pietro Micca in alto con due vittorie di grande spessore

Prosegue la striscia di podi per la Pietro Micca che sabato 23 in casa ha conquistato due vittorie nella gara di LD avanzato, la più complessa per quanto riguarda le competizioni Silver. In categoria Junior1 è Cloe Ceglie a salire sul gradino più alto del podio grazie ad una gara regolare che l’ha vista prendere margine sulle avversarie soprattutto alle parallele e alla trave. Ginnasta cresciuta e attualmente allenata da Cinzia Bernareggi alla Ginnastica Baveno, è da anni portacolori della Società biellese grazie ad una collaborazione piacevole e duratura.

In categoria Senior2 torna in pedana Martina Polto e lo fa con una vittoria! Martina è un aspirante tecnico che con impegno da il suo contributo in palestra con i corsi dei bimbi più piccoli, che ha deciso di rimettersi il body per inseguire una nuova sfida: ferma da un anno e mezzo dopo un grave infortunio al gomito, Martina punta alle finali Nazionali di Rimini per provare a replicare una vittoria che già aveva conquistato nel 2021 quando ancora era una Junior.