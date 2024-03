Karate, 13 medaglie e terzo posto per Funakoshi 1976

Per ben 13 volte sono saliti sul podio i colori della Funakoshi 1976 nella 3a tappa del Trofeo Interregionale svoltosi a Gerenzano lo scorso weekend. Gli atleti allenati dal Maestro Damiano Rovatti si sono imposti in tutte le classi con notevole superiorità tattico-tecnica. Per la classe Ragazzi è salita sul gradino più alto del podio Aurora Pavanetto che, alla sua seconda gara, conquista per la seconda volta la medaglia d’oro.

Seconda gara nella stessa classe anche per Gregorio Seracini che, dopo aver superato due turni, approda alla finale per il terzo posto che si conclude in parità allo scadere del tempo e che perde all’Hantei (decisione arbitrale): chiude al 5° posto. Buona anche la prova di Davide Ramella Pralungo alla sua prima esperienza agonistica. Nella classe Esordienti femminile conquista l’oro Martina Ciliesa nei 45 kg.; Greta Bagatin è bronzo nei 35 come Zoe Iuliano nei 50; nel maschile argento nei 38 kg per Francesco Lepori e nei 63 kg. per Gioele Ludovico Acquadro; medaglia di bronzo per Zaccaria Coda Zabetta e Matteo Cortese rispettivamente nei 48 e nei 43 kg.; buona prova per Tommaso Falla Caravino.

Negli Juniores si giocano la finale nei 61 kg. Maschili, Giovanni Garrione e Stefano Sasso rispettivamente oro e argento; argento per Christian Spilinga nei 50 kg e Francesco Salussolia nei 68. Chiude la lunga giornata di gara nella classe Seniores l’eccellente prestazione di Luca Riello nei 60 kg. che conquista il terzo posto. I risultati ottenuti hanno portato il club candelese a conquistare la Coppa Società piazzandosi al terzo posto.

Come sempre ottima l’organizzazione e la gestione di gara, curata per CSEN Monza-Brianza dallo Staff di Delia Piralli (Consigliere Nazionale CONI e Responsabile Nazionale CSEN Karate) e Max Roncato (Responsabile Nazionale Ufficiali di Gara).