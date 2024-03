Ginnastica Biella, buone prove e ottimi risultati

Due giorni di gara per Ginnastica Biella in categoria Silver presso struttura cittadina della società Pietro Micca, che ha visto impegnatissime le tecniche Sara Battagion ed Irina Sitnikova con gare e programmi diversissimi tra loro.

Il fine settimana è iniziato sabato con la gara individuale di Viola Piva in categoria Silver LD Base. Viola ancora ai suoi primissimi impegni, ha fatto bene nonostante la tensione, finendo al secondo posto. Domenica invece sono scese in pedana due diverse squadre.

In categoria Silver LB Allieve, Beatrice Amoroso, Adele Blotto, Rachele Grazioli e Adele Silva, hanno svolto una buona gara nonostante qualche errore ancora, terminando al decimo posto generale. Un complimento particolare va ad Adele Blotto, che non ha commesso alcun errore. La seconda squadra, in categoria Silver LC Allieve invece, ha condotto una gara quasi perfetta, con un solo errore su 16 esercizi.

Marianna Antonini, Matilde Goria, Matilde Lancellotti e ancora Viola Piva, hanno così raggiunto un meritatissimo secondo posto sul podio. Si ringraziano tutti i genitori intervenuti per sostenere le giovani atlete in gara