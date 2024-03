Boxe: Quattro pugili biellesi al Primo Collegiale Elite ad Asti

E' andato in scena domenica 23 Marzo il Primo Collegiale Elite per i Pugili provenienti da tutto il Piemonte agli ordini dei due nuovi Tecnici designati direttamente dal Comitato Regionale Piemontese e si tratta di Davide Greguoldo appena insignito della Palma d'oro come Maestro dalla Federazione Puglistica e del Maestro Roberto Scaglione già Consigliere Tecnico regionale e già Responsabile del Team Elite fino al 2021 quando,proprio per il nuovo incarico,aveva deciso di lasciare il posto ad un nuovo responsabile che non ha avuto seguito. Il nuovo Team è stato introdotto dal Presidente del Comitato Gianni DiLeo proprio per ridare carica e dinamismo al movimento agonistico Elite,l'anticamera del professionismo su cui il Piemonte ha forti progetti per il quadriennio a venire.

Anche 4 pugili Biellesi Lorenzo Rinaldi 10 match Cristian Talenti 58 match Sebastiano Colombo 5 match e Filippo Girardi 18 match, hanno partecipato alla giornata organizzata presso la palestra di Asti del Maestro Greguoldo gestita su parte di test nella mattinata per testare le condizioni fisiche dei 35 partecipanti e spazio allo sparring (allenamento al combattimento) nel pomeriggio,i prossimi step saranno l'organizzazione di Interregionale su cui la Boxing club Biella ha sempre creduto e puntato nelle sue organizzazioni.