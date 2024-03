Biella Rugby vs Asd Rugby Milano, 18a giornata del Campionato di serie A

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 24 marzo 2024 ore 14.30

Campionato di Serie A, XVIII Giornata

Biella Rugby v Asd Rugby Milano 27-24 (20-10)

Marcatori: p.t. 3’ m. Foglio Bonda tr. Loro (7-0); 18’ cp. Romano (7-3); 21’ m. Nastaro n.t. (12-3), 29’ m. Nastaro n.t. (17-3); 36’ c.p. Loro (20-3). s.t.: 11’ m. Battegazzore tr. Romano (20-10); 35’ m. Grosso tr. Loro (27-10); 38’ m. Trentani tr. Romano (27-17); 40’ m. Innocenti tr. Romano (27-24).

Biella Rugby: Ghelli; Vaccaro, Foglio Bonda (7’ Nastaro), Grosso, Ramaboea; Gilligan, Loro; Vezzoli (cap.), M. Righi, J.B. Ledesma (49’ Mondin); G. Loretti (47’ F. Righi), Perez Caffe (62’ Panaro); De Lise (62’ (47’ L. Loretti), Lipera, J.M. Ledesma. A disposizione: Vecchia, Della Ratta, Benettin.

All. Benettin

Asd Rugby Milano: Romano; Fumagalli, Trentani, Delcarro (41’ Lucchin), Rosato (52’ Arena); Battegazzore (52’ Ragusi), Crivellone; M. Ferrari, Corona (41’ Ferraresi), Innocenti; Kawau ,Sbalchiero (cap.); Dapaah (20’ Betti), D. Ferrari (60’ Odorisio), Cetti (78’ Ricci). Non entrato: Niero.

All. Varriale

Arb. Matteo Locatelli (Bergamo)

AA1 Antonio Luzza (Torino) AA2 Vincenzo Smiraldi (Torino)

Cartellini: 38’ giallo a Mondin (Biella Rugby)

Calciatori: Loro (Biella Rugby) 3/5; Romano (Asd Rugby Milano) 4/4; Vaccaro (Biella Rugby) 1/1

Note: Giornata soleggiata, 15° circa. Campo in buone condizioni. Circa 500 spettatori presenti.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Asd Rugby Milano 1

Player of the Match: Daniele Grosso (Asd Rugby Milano)







Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 18: Rugby Calvisano – Noceto 45-7; Biella Rugby – Asd Rugby Milano 27-24; Parabiago – VII Rugby Torino 35-36; Cus Milano – Cus Torino 3-15; Rugby Parma – Amatori Alghero 31-35; Amatori & Union Milano - Monferrato 36-31.

Classifica. Cus Torino Rugby punti 80; Biella Rugby 71; Asd Rugby Milano 63; Parabiago 61; VII Rugby Torino 60; Calvisano 53; Rugby Noceto 44; Cus Milano 36; Rugby Parma 30; Monferrato Rugby 19; Amatori Alghero 15; Amatori & Union Milano 13.

Allo scontro diretto tra la seconda e la terza squadra della classifica di girone, Biella vince in confronto 27-24 e conferma di meritare la posizione occupata.

Ottimo inizio per Biella, sul campo di casa, circondato da numerosissimi tifosi assiepati sulla tribuna, con Jack Foglio Bonda in meta al 3’. Loro trasforma il 7-0. Biella è veloce, deciso, organizzato ed efficace, domina in mischia e ruba diverse rimesse laterali dimostrando di condurre con disinvoltura i primi quaranta minuti nel corso dei quali, Milano riesce a trovare spazio solo per infilare un calcio tra i pali al 18’. Biella invece, costruisce gioco e prima dell’half time, regala al pubblico due mete consecutive segnate da Nastaro alla bandierina e una punizione battuta da Loro per il 20-3 del parziale.

Di altro spessore la ripresa. Rugby Milano ritorna sul campo dimostrandosi più concentrato ed incisivo. Biella meno lucido, concede troppi spazi e commette errori banali. Troppi. Nella ripresa è Milano a costruire gioco, e all’11’ arriva anche la prima meta dei biancorossi su intercetto. La reazione dei padroni di casa è scomposta e per una ventina di minuti i gialloverdi sono maggiormente concentrati sulla difesa. Scarse le fasi offensive. La prima meta segnata in Serie A da Daniele Grosso, al rientro da un grave infortunio, arriva al 75’: mischia per Biella ai cinque metri, palla aperta e conclusione del centro tra i pali, dettaglio che favorisce Loro nella trasformazione del 27-10. È la meta del bonus. Gli ultimi cinque minuti sono a senso unico: Milano attacca a caccia del punto e prima dello scadere segna due volte al 38’ e 40’.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Siamo più forti di loro, ma oggi lo abbiamo dimostrato solo a tratti. Lavoriamo tanto sull’attaccare per ottanta minuti, oggi ci siamo presi delle pause incredibili. Invece quando abbiamo fatto bene le nostre cose, le mete sono arrivate in scioltezza. Contro Milano è stata una partita dura, come ci aspettavamo, abbiamo preso due mete in finale, una anche di intercetto, ma l’obiettivo era vincere e lo abbiamo fatto meritandocelo e costruendo ogni punto segnato. La seconda posizione non è ancora matematicamente nostra, ma oggi abbiamo dimostrato di meritarcelo”.