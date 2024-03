Serata con Giacomo Sintini per la SPB Monteleone Trasporti , FOTO

Mercoledì sera alle 18.30 Giacomo Sintini è stato ospite della SPB Monteleone Trasporti presso la Sala Lamarmora dell’Agorà Palace Hotel. Una serata divulgativa incredibile, che ha dato spazio al racconto di una persona pazzesca, oltre che di uno sportivo di prima categoria.

Chi è Giacomo Sintini

Pallavolista italiano che ha iniziato a giocare a pallavolo tardi, a 14 anni, ma subito si è distinto per delle straordinarie doti caratteriali di impegno e costanza. Dopo pochissimi anni di duri allenamenti è stato promosso in prima squadra a Ravenna, spostandosi poi nelle migliori squadre italiane, con un’esperienza in Russia. Sintini è speciale perché ha combattuto contro un tumore al sistema linfatico e lo ha sconfitto con grande tenacia, tornando in campo a livelli altissimi. 5 dei 13 trofei vinti in carriera arrivano dopo il tumore, la maggior parte con il Trentino Volley, con cui in una favola reale vince il campionato nel 2013, vincendo il premio di MVP della Finale. Una grande storia che oggi porta in giro per l’Italia, a testimonianza della sua esperienza e in modo da motivare altre persone.

Il commento di Fausta Murdaca, vicepresidente SPB Monteleone Trasporti

“La serata trascorsa con Sintini è stata veramente memorabile e coinvolgente sotto molteplici aspetti. È stato affascinante osservare come i vari racconti e le esperienze condivise abbiano messo in luce l'importanza del sacrificio e della determinazione non solo nell'ambito sportivo, ma anche nella vita quotidiana. Mi sono identificata nel modo in cui è stata sottolineata l’importanza di affrontare le sfide con coraggio e perseveranza, senza mai arrendersi di fronte alle difficoltà che inevitabilmente si presentano lungo la vita. Sono certa che le lezioni apprese durante questa serata possano essere di grande ispirazione non solo per i giovani atleti, ma anche per gli allenatori e i dirigenti, incoraggiandoli a mettere in pratica tali principi nel loro percorso sportivo e personale. Nulla può essere dato per scontato, ma con impegno e tenacia, è possibile raggiungere qualsiasi obiettivo ci si prefissa.”

Presentazione progetti e ringraziamenti

Giusi Cenedese ha poi voluto donare a tutti gli sponsor della SPB Monteleone Trasporti il libro di Giacomo Sintini “Forza e Coraggio”, insieme ad una divisa delle squadre. Un gesto molto importante, che simboleggia il grande grazie che la società deve a tutti gli sponsor che permettono l’attività sportiva. Durante la serata è stato visionato il video resoconto del torneo “Oltre la rete, oltre il muro”, disputato in Polonia con la Enercom SPB U17. Certamente una grandissima emozione vedere le immagini dei ragazzi, che hanno giocato a pallavolo così come visitato Cracovia e Auschwitz.