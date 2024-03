Successo del primo evento Iftar Street a Biella organizzato da Bemuslims e Hopeclub FOTO

Nella città di Biella, di fronte al Duomo in via Seminari 9, si è svolto il primo evento Iftar Street, organizzato da Bemuslims in collaborazione con Hopeclub. L'evento ha visto la partecipazione di diverse persone provenienti da varie comunità, riunendosi pacificamente per un incontro interreligioso. Gli ospiti hanno potuto godere di diverse attività, tra cui stand con tè tipico del Marocco, abbigliamento culturale, decorazioni di hennè, canti arabi e piatti prelibati come il couscous e la zuppa "Hrira". Autorità locali, tra cui il Sindaco Corradino e il consigliere comunale Edoardo Maiolatesi, hanno partecipato all'evento, insieme a rappresentanti di varie autorità religiose sia musulmane che cattoliche. Inoltre, è stata organizzata una raccolta fondi per l'emergenza freddo, dimostrando l'impegno della comunità nel sostenere coloro che ne hanno bisogno.