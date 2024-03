Oltre 26mila visitatori, ultimi giorni a Biella per la mostra “Banksy Jago Tvboy e altri artisti controcorrente”

Ultimo weekend di apertura per la grande mostra “Banksy Jago Tvboy e altri artisti controcorrente” in corso al Piazzo presso i Palazzi Gromo Losa e Ferrero. Un evento espositivo di grandissimo successo che ha ormai superato i 26mila visitatori e che si appresta a vivere il momento clou nei giorni di Pasqua e Pasquetta (31 marzo e 1° aprile) nel corso dei quali sarà riservato l’ingresso gratuito agli under 18 in modo da trasformare la chiusura della mostra in una “festa” per giovani e famiglie. In entrambe le giornate inoltre sono previste aperture speciali (fino alle 22 a Pasqua e fino alle 20 a Pasquetta) inoltre il 1° aprile il Biella Jazz club animerà i Palazzi con due appuntamenti musicali.