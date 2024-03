Biella, in Duomo arriva Digiuno in Musica: una meditazione musicale per il Venerdì Santo

Digiuno in Musica è un momento di meditazione musicale, presso la Cattedrale di Biella, nel giorno di Venerdì Santo: significativamente alle 12. È l'ora in cui ci si siede a tavola per il pranzo, in quel giorno è l'ora in cui si ricorda che Gesù viene inchiodato in croce. Inizia l'ultimo momento, il più drammatico, della passione di Gesù. L’iniziativa fu proposta diversi anni fa da un'idea di don Luca Bertarelli, allora viceparroco in Duomo, e dal compianto maestro Roberto Santocchi. L’iniziativa è stata ripresa in questi ultimi anni.

Il suono grave e solenne del grande organo “Camillo Guglielmo Bianchi (1860)” della Cattedrale, un’accurata scelta stilistica garantita dalla precisione e dalla bravura del maestro Alessandro Veneri, organista titolare della Cattedrale di Ivrea, la proposta di alcune letture meditative e lo sguardo orante alla croce di Gesù. Il programma di musiche sarà variegato e caratterizzato dalla presenza di grandi autori organistici: J. S. Bach; M. Reger, M. E. Bossi e C. Franck. Una meditazione “laica” e religiosa al tempo stesso nel cuore della Città nel giorno santo che raccoglie i drammi di tutto il mondo nella croce di Gesù.

Alessandro Veneri, nato ad Urbino (PU) nel 1988, ora risiede ad Ivrea (TO). Nel 2010 si è diplomato con il massimo dei voti e la lode in Organo e Composizione Organistica Sperimentale nella classe del M° Marco Arlotti. Ha successivamente conseguito nel 2013, sempre con il massimo dei voti e la lode, la Laurea di II livello in Discipline Musicali, con la specializzazione in Organo e Composizione Organistica, presso il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Battista Martini” di Bologna sotto la guida del M° Marco Arlotti e del M° Andrea Macinanti. Ha seguito vari corsi di perfezionamento e masterclasses sotto la guida di docenti di fama internazionale. Dal 2019 presta servizio come organista presso la Cattedrale di Ivrea, collaborando con la Cappella Musicale, ed altre chiese della città eporediese. Svolge un’intensa attività concertistica, iniziata nel 2004, sia come organista solista sia in duo con cantanti od altri strumentisti. Attualmente sta conducendo un lavoro di censimento, catalogazione e ricerca storica su tutti gli organi della diocesi eporediese. È docente di musica presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Giorgio Canavese.