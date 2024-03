Incidenti a Biella e Viverone, tre motociclisti in ospedale

Tre centauri in ospedale, fortunatamente nessuno di questi sarebbe in condizioni gravi. È il bilancio registrato nella giornata di ieri, domenica 24 marzo, con tre sinistri avvenuti nei comuni di Biella e Viverone.

Stando alle informazioni raccolte, sono tre i motociclisti rimasti feriti, dopo l'urto con alcuni veicoli: parliamo di un vercellese di 65 anni, un 64enne residente fuori regione e un biellese di 17 anni.

In tutti i casi, i tre malcapitati sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sui luoghi degli incidenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.