Ancora fiamme in serata, incendio nel comune di Andorno Micca

Ancora fiamme nella serata di ieri, 24 marzo, nel Biellese. Stavolta è stato segnalato un rogo nel comune di Andorno Micca dove si è verificato un incendio all'interno di una canna fumaria. In azione, poco prima delle 23, i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'abitazione.