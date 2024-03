"Usare la testa e il buon senso quando si va in montagna in questo periodo"

Camminare in Montagna senza i dovuti accorgimenti può risultare pericoloso ecco perché il messaggio che giunge dal Soccorso Alpino, grazie a Claudio Negro, vuol essere un invito ad affrontare responsabilmente anche la semplice gita fuori porta “attualmente c’è un forte disgelo e la neve, causa anche le temperature, diventa molle e può succedere che possa cedere e bisogna fare attenzione a dove si mettono i piedi, il consiglio è sempre quello di avere molta cautela”.

Il forte vento di questo fine settimana preannuncia l’arrivo di una perturbazione che potrebbe portare a nevicate sui 1200 metri con temperature prossime allo zero proprio appena sopra i mille metri. Questo significa che eventuali buchi potrebbero essere coperti da neve fresca e diventare successivamente pericoloso.

“Usare la testa e il buon senso” è il messaggio che Claudio Negro ci consegna; “usare abbigliamento corretto come scarponcini da montagna e non semplici scarpe da ginnastica, così come vestirsi a strati quando si affrontano camminate all’aperto”. Insomma semplici accorgimenti che spesso si dimenticano e diventano invece importanti così come non muoversi mai da soli e nel caso usare l’app Geo rescue