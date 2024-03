Biella: Iniziano oggi le asfaltature in città. Ecco dove

Primavera tempo di lavori e così si fa il restyling del manto stradale di diversi tratti della città di Biella. La Municipalità ha cosi annunciato i prossimi lavori nel periodo compreso tra il 25 marzo e il 16 maggio 2024 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (in base all’avanzamento del cantiere) nelle seguenti aree e periodi:

via per Tollegno (da lunedì 25 marzo a venerdì 29 marzo),

Salita di Riva (da lunedì 25 marzo a venerdì 29 marzo),

via Italia (dal 28 marzo al 2 aprile),

via Galileo Galilei (da martedì 2 aprile a giovedì 4 aprile),

strada Cantone Pezza (dal 4 - 8 aprile),

in strada Favaro di Là (dal 3 al 5 aprile),

via Repubblica (dall’ 8 al 10 aprile),

viale Matteotti (dal 9 -11 aprile),

via Bertodano (dal 10 al 19 aprile),

via Carso (dal 15 al 19 aprile), strada

Masserano Calaria (dal 18 al 23 aprile),

via Carso secondo tratto (dal 22 al 27 aprile).

Inoltre sarà istituito il divieto di transito, eccetto aventi diritto, residenti e mezzi di soccorso se le condizioni del cantiere lo consentono, in: via Salita di Riva tratto Ponte Maddalena da SP 100 rotonda a via Serralunga, in via Italia da rotonda con via Serralunga a via Galilei incrocio

semaforizzato compreso, in via Galileo Galilei dal semaforo fino al civico 14 di via Repubblica, in strada Favaro di Là, strada al Maglioleo tratto di svincolo in ingresso verso SS 758, viale Matteotti (solo carreggiata nord) da rotonda con via Repubblica fino a incrocio con via Volpi compreso, via Bertodano da rotonda con via Carso a rotonda con via Torino (con chiusura alternata dei due sensi di marcia), strada Masserano Calaria dal civico 164 al civico 156 per la temporalità indicate in precedenza e in base all’avanzamento del cantiere.