Occhio alle nanoplastiche, l’accumulo dell’organismo può provocare malattie

A margine della manifestazione Clean Up di Plastic free tenutasi ieri, 24 marzo, in largo Palatucci a Biella ci siamo soffermati con gli organizzatori per parlare di un aspetto che riguarda la salute di tutti noi: la pericolosità delle nanoplastiche; lo confermano proprio Stefania Montarolo e Chiara Canatone gli organizzatori dell’evento: “le nanoplastiche sono dappertutto provengono dalla plastica materiale certamente non biodegradabile che di fatto finisce nella catena alimentare, i pesci ad esempio la mangiano, la possiamo trovare anche nei molluschi nel sale nell’acqua che beviamo, persino nelle mele e nelle carote”. Secondo recenti studi ogni essere umano nel corso della sua esistenza ingerisce, proprio attraverso il cibo, una serie di nanogrammi di plastiche, qualcuno dice l’equivalente di una carta di credito, ma alcuni studiosi obiettano sulla quantità. Quello che è certo che i quantitativi delle nanoplastiche sono responsabili sia di reazioni allergiche che di morte cellulare che può portare anche a malattie pericolose.