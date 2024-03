Da maggio la settima edizione dei seminari di Qi Gong all’Oasi Zegna

Prende il via a maggio la settima edizione dei seminari di Qi Gong a Bielmonte, frutto di una collaborazione tra Fondo Edo Tempia e Oasi Zegna. Sarà come di consueto l’istruttrice Natalina Bassetto a guidare gli incontri che avranno come scenario la natura incontaminata del Bosco del Sorriso. Ognuno dei sei appuntamenti sarò strutturato con due sessioni alla mattina e al pomeriggio con l’intervallo del pranzo all’albergo Bucaneve.

Il tema del ciclo di seminari ha come titolo “Le otto gemme”, collegato come spiega Natalina Bassetto «all’antico testo de I Ching o libro dei Mutamenti in cui confluiscono medicina cinese, artimarziali, filosofia, anatomia e astronomia. L’obiettivo degli incontri è creare un’armonia con se stessi e la natura circostante, condizione essenziale per raggiungere uno stato di tranquillità e poter praticare attraverso l’unione di postura, meditazione, respiro e quiete del cuore». In uno dei sei appuntamenti invece si svolgerà una lezione legata al metodo Feldenkrais, un sistema di rieducazione neuro-scheletrico-muscolare brevettato da uno scienziato israeliano e basato sull’apprendimento di movimenti funzionali. «Nella pratica» spiega Natalina Bassetto «i movimenti lenti e l’ascolto di sé migliorano la coordinazione, la flessibilità, la postura e l’equilibrio». Il primo appuntamento con il Qi Gong sarà sabato 4 maggio. Seguiranno le date di sabato 15 giugno, sabato 13 luglio, domenica 15 settembre e sabato 19 ottobre. Il seminario di domenica 4 agosto sarà quello dedicato al metodo Feldenkrais. La quota di partecipazione è di 60 euro a persona che include il pranzo. Ci si prenota alla segreteria del Fondo Edo Tempia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18 anche telefonando allo 015.351830. Ogni incontro si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di almeno dieci iscritti.