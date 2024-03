Salussola: Convocato per il 27 marzo il Consiglio Comunale

Nella Sala Consiliare del Municipio di Salussola avrà luogo la seduta del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta pubblica il giorno di Mercoledì 27marzo 2024 alle 19 per deliberare sull’ordine del giorno pubblicato all’albo pretorio del Comune e qui di seguito riportato:

1 LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE



2 RATIFICA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000



3 COMUNICAZIONE PRESA RUOLO NUOVO REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 25/01/2024 - 24/01/2027



4 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI.



5 PARERE PER L'ISCRIZIONE DELLA "PRO LOCO AMICI DI ARRO " ALLA SEZIONE PROVINCIALE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRO LOCO AI SENSI DELLA L.R. N. 36 DEL 7/4/2000 E S.M.I.



6 MOZIONE CIRCA MODIFICA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ART. 43 COMMA 2



7 INTERROGAZIONE: CONSEGNA PACCHI NATALIZI



8 NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE EDILIZIA- SURROGA



9 COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA