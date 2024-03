Kombat day di kick boxing, positive prestazioni degli atleti di Fitness for life

Domenica scorsa a Cornaredo è andata di scena, “Kombat Day” competizione sportiva di sport da combattimento di ( Kick Boxing, K1, Muay Thai ), organizzata dalla Federazione WFC –WBFC del Presidente Franco Scorrano e Alessandro Piavani.

Le positive prestazioni della squadra agonistica della Palestra Fitness For Life permetteranno agli atleti seguiti dai coach Andrea Bagatin e Daniele Fenaroli di accedere alle fasi finali del Campionato de Mondo light che si svolgeranno ad aprile a Milano.

Vittoria della diciottenne Francesca Coppola, per squalifica della sua avversaria per un colpo non consentito da regolamento, e stesso risultato per Sara Scucchiari alla sua seconda esperienza agonistica, che vince meritatamente ai punti.

Il giovanissimo quattordicenne Nicolo Rosso perde i due match contro due avversari 3 anni più grandi, ma esprime ugualmente ottime qualità agonistiche, che gli permetteranno di ottenere risultati positivi nelle prossime competizioni.

Il rilievo Kevin Rubini, una giovane promessa che nella fasi non competitive per i piccoli atleti con meno di 12 anni, mette in risalto applicazioni tecniche da esperto.