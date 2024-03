Bielmonte: 42a edizione del Campionato Biellese Ana in notturna FOTO

Come vuole la tradizione si è svolta nella serata di sabato 23 marzo la consueta edizione del Campionato Biellese Ana in notturna. La 42 edizione ha premiato per la gara di slalom gigante il gruppo di Portula, autore dei due migliori tempi a cui è andato il Trofeo Becchia l’indimenticato presidente degli alpini di Biella, per l’occasione premiati dal figlio Piero Becchia. Buona la prestazione del sindaco di Sagliano presente tra gli atleti, il gruppo più numeroso era costituito dagli alpini di Chiavazza, mentre il primo classificato è stato Giorgio Cappellaro di Sala Biellese. Menzione d’onore a Luigi Zaninetti, classe 1936, il più longevo a calzare gli sci. Una pista impegnativa resa difficoltosa anche da un po’ di vento in quota. Soddisfatti gli organizzator