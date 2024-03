TeamVolley: Terza vittoria di fila per il Bonprix

Missione compiuta: sarà una Pasqua serena per il Bonprix TeamVolley, che non fa sconti e conquista un’altra vittoria, la terza consecutiva. Il 3-0 di Milano sul campo del fanalino di coda Pro Patria permette alle biancoblù di rafforzare il settimo posto in Serie B2 nazionale, avvicinando ulteriormente la salvezza.

CRONACA

Cambia qualcosa nel 6+1 iniziale di coach Preziosa: capitan Diego è ferma ai box, in banda – oltre a Biasin – gioca Frascarolo. Il resto non cambia: Caimi al palleggio, Filippini opposto, Binda e Bonini centrali con Spinello libero.

In settimana si è insistito tanto su concentrazione e motivazione e il TeamVolley approccia al meglio il primo set. A Cimiano è un monologo lessonese: la panchina della Pro chiama time-out sul 2-10 e poi sul 5-17, ma non c’è storia. Lo staff tecnico del Bonprix concede spazio a tutto il roster: nel finale di frazione entrano Masserano al palleggio e Lorenzon opposto. Il 10-25 non lascia dubbi.

Le padrone di casa trovano coraggio nel secondo parziale del match, la cui fase iniziale è combattuta fino al decimo punto. Uno 0-5 delle biancoblù forza il tempo alle milanesi sul 9-15, coach Preziosa cambia qualcosa sottorete inserendo Fallarini per Binda. Nel finale, altri minuti di gioco per Masserano e Lorenzon; il Bonprix abbassa un po’ i giri del motore ma finisce comunque 20-25 sull’attacco di Biasin.

Un calo scongiurato nel terzo set, con le lessonesi che scappano subito sul 5-11. Il gap rimane sostanzialmente quello per il resto della partita; da segnalare è il solito doppio cambio palleggio-opposto. Sul 17-23, coach Preziosa chiama il suo unico time-out di serata, giusto per rifinire i dettagli. Bonini chiude il match sul 17-25.

COMMENTO

Coach Fabrizio PREZIOSA: «Terzo “set-point” messo a terra, in altrettanti tentativi. L’obiettivo prefissato prima della sosta pasquale – tre vittorie nette e nove punti in classifica – è stato raggiunto. Abbiamo un bel vantaggio sulle dirette concorrenti, con quattro squadre staccate; con sei partite da giocare è un gap importante, benché non definitivo. Chiudere questo “mini ciclo” a punteggio pieno ci fa partire in pole position per l’ultima fase di campionato. La partita di Milano aveva poco da dire, perché siamo state equilibrate e precise, anche senza picchi di rendimento. Non abbiamo regalato nulla alla Pro e al netto di qualche break abbiamo sempre comandato, anche nel punteggio. Sono contento per l’attenzione mostrata, che ci ha fatto raccogliere quanto seminato in allenamento. A prescindere dalla motivazione, questo è il modo giusto di lavorare. Lo stesso che dovremo avere durante la pausa, perché al rientro avremo un calendario difficile. Nessuno si da per vinto e nemmeno noi dobbiamo dormire sugli allori, teniamo le antenne dritte finché la matematica non arriverà: per ora siamo solo in vantaggio. Se lo gestiamo male, verremo riassorbiti. Dobbiamo lavorare tanto e bene, gestendo anche gli acciacchi fisici. Dovremo essere bravi ad equilibrare lavoro, forza, riposo e prevenzione. Liberiamo la testa e torniamo in palestra, poi avremo un “rompete le righe” abbastanza lungo, per smaltire le tossine. Dopo Pasqua dovremo puntare ad altri piccoli obiettivi: la quota-salvezza è a 33-34 punti, poi magari potremmo migliorare il record dell’anno scorso. Sarebbe bello anche avere uno score positivo tra vittorie e sconfitte, ma anche le squadre che ci precedono non sono lontanissime. Ora ci riposiamo, ma è vietato abbassare la guardia. Il vantaggio ci permette di giocare con la mente un po’ più sgombra, possiamo prenderci qualche rischio e alzare il livello tecnico in campo».

TABELLINO

SERIE B2 Girone B - 20a giornata

Bracco Pro Patria Volley Milano - BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

(10-25/20-25/17-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Masserano, Diego ne, Biasin 7, Frascarolo 7, Guzzo ne, Bonini 10, Binda 7, Fallarini 2, Spinello (L1), Garavaglia (L2), Filippini 15, Lorenzon. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.