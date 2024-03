Successo per la 27a edizione della Fera d’la Caplina FOTO

Si è tenuta a Sandigliano la 27ª edizione della Fera d’la Caplina, un evento che comprende l’esposizione di macchinari agricoli e moto d’epoca, il mercatino di prodotti artigianali, banchetti e musica. Una festa di paese in cui le tradizioni sono vive e sono identificabili lo dice bene il presidente della Pro Loco Giovanni Ferrarotti insieme a Ilvo Pivano allevatore locale “una festa dedicata agli allevatori alle loro tradizioni, ai loro attrezzi, più di 25 anni di Fiera e siamo sempre stati soddisfatti sia della partecipazione che dell’impatto che ha avuto nel paese. E’ bello poi constatare come ci sia stato una sorta di passaggio di consegne tra vecchie e giovani generazioni. Mestieri che sono faticosi e impegnativi ma che poi alla fine generano soddisfazione in chi li porta avanti e noi non dobbiamo far altro che ringraziarli per la loro operosità” Nel corso del saluto tenuto dal sindaco Mauro Masiero un momento di commozione nel ricordo di Fiorenzo Diviso ex Presidente della Pro Loco mancato all’inizio della pandemia.