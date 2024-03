Il Ministro Gilberto Pichetto a Novara per il convegno “CambiaMenti in corso”

Straordinario successo per la seconda edizione del Convegno “CambiaMenti in corso” che si è svolta ieri a Cameri.

L’evento gode del patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Consiglio Regione Piemonte e Provincia di Novara organizzato dal Comune di Cameri in collaborazione con l’agenzia Royal Time nel percorso “Consuma di meno per avere di più”.

Ad accogliere ospiti, rappresentanti di aziende e autorità presenti nell’intera giornata il Sindaco di Cameri Giuliano Pacileo e l'Assessore al Commercio, Politiche Sociali e Sport del Comune di Cameri Simone Gambaro.

Apprezzati dal numeroso pubblico intervenuto in sala gli interventi di Istituzioni e Dirigenti delle Aziende del Territorio, fra cui tra cui Igor Gorgonzola, Procos CBC, Comoli Ferrari, Memc, Arch Service Group, VAuto, Acqua Novara VCO, Penta Garden, Clearwater, sapientemente moderati dalla conduttrice Mediaset a vocazione ambientale Tessa Gelisio.

Il convegno, attraverso un importante confronto costruttivo, ha consentito di informare i cittadini sul cambiamento non solo in riferimento al risparmio energetico ma anche relativo ai topic della responsabilità sociale e ambientale. Durante la giornata sono state affrontate alcune delle tematiche dei 17 Global Goals - Agenda 2030 ed è stato ricordato che l’Amministrazione comunale di Cameri si è fortemente impegnata nella gestione dei cambiamenti ambientali e sociali.

Di grande impatto la proiezione del cortometraggio “Oltre il Buio” che si prefigge l’ambizioso obiettivo di esplicare un differente concetto sulla disabilità ed abbattimento delle barriere architettoniche e culturali; cambiamento della comunità significa anche inclusione.

Il filmato è stato particolarmente apprezzato dagli studenti delle Scuole primarie in presenza e medie Tadini che hanno lavorato a distanza con il video del Consiglio dei ragazzi capitanato dalla Sindaca Chiara Pascale e dell’Istituto agrario Bonfantini di Novara che, fra urla di gioia e di entusiasmo, hanno lanciato il loro slogan “noi siamo tutti potenzialmente disabili” …

Commovente l’intervento della giornalista Anna Gioria del blog invisibili Corriere della Sera e dei rappresentanti di CineAlpi. Il Video Messaggio di saluto al convegno del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha coronato la prima parte della giornata.

Nel corso della mattinata è stata annunciata un’altra novità, ossia l’introduzione di una seconda giornata di formazione e informazione rivolta al grande pubblico “Cambiamenti climatici in Corso” per affrontare al meglio le emergenze dovute ai cambiamenti di clima che sono in atto e che si ripercuotono sul territorio e sulla cittadinanza causando spesso danni e disagi.

La giornata designata sarà il 6 aprile con un’esercitazione generale di un’emergenza con la popolazione durante la quale ci sarà una simulazione di crollo, ricerca persone disperse o scomparse con cani molecolari e corsi di formazione sull’emergenza domestica in collaborazione con Protezione Civile AIB, Croce Rossa Italiana Comitato di Galliate e A. I. P. - Associazione Italiana Prepper in collaborazione con Decathlon.

In anteprima nazionale è stato poi presentato il progetto del piano di emergenza familiare e il baule di emergenza, due strumenti innovativi suggeriti da conservare con cura in ogni casa per affrontare ogni tipo di emergenza.

Sono intervenuti l’Assessore regionale per l’ambiente Matteo Marnati, la consigliera Provinciale Rosa Maria Monfrinoli, Pietro Cobor per Omniapress e Luca Torno per Royal Time

Intervento conclusivo del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha trattato vari argomenti, tra cui le tematiche di politica ambientale a lui care.

L’ assessore Simone Gambaro ha dichiarato: “Soddisfazione per questa seconda edizione di “CambiaMenti in corso”, per aver saputo alzare l’asticella rispetto all’edizione ‘23 ed aver saputo coinvolgere i giovani delle scuole, il tessuto imprenditoriale e le istituzioni del territorio. Fare sistema e condividere dubbi e buone pratiche è la strategia vincente per potersi adattare ai cambiamenti ai quali siamo sottoposti in questi anni, sotto tutti i punti di vista.

Un ringraziamento sincero a quanti ci hanno sostenuto, alle maestranze coinvolte ed agli sponsor. L’appuntamento, dopo la giornata del 6 aprile, è fissato per la terza edizione del prossimo anno.”

Il Sindaco Giuliano Pacileo ha dichiarato:

Trovarmi di fronte ad una platea così attenta partecipe e costruttiva per il secondo anno non può che rendere orgogliosa la comunità Camerese ma non solo, l’intera Provincia di Novara e Regione Piemonte per sviluppare un progetto di rete importante per affrontare insieme un cambiamento reale a beneficio delle generazioni presenti e future.