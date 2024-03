“Exponi le tue idee”, ai Lampis la finale territoriale della gara di dibattito - FOTO

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 marzo, presso il Liceo del Cossatese, si è svolto lo spareggio territoriale per la zona Piemonte della gara nazionale di dibattito “Exponi le tue idee”.

Ad affrontarsi erano la squadra dell’Istituto di Cossato, “I Lampis” e quella “III M” del Liceo G. e Q. Sella.

Il tema affrontato era difficile, perché si chiedeva agli oratori di sostenere la tesi pro e quella contro gli investimenti internazionali in agricoltura da parte dei paesi più ricchi e delle multinazionali: non proprio un argomento che gli studenti affrontano tutti i giorni sui banchi di scuola.

Anche per questo è stata apprezzata la preparazione dimostrata dalle due squadre che, a dimostrazione della serietà del lavoro svolto, sono state pronte a portare esempi, citare leggi, far riferimento ad eventi della storia recente e passata. Al termine di un’ora serrata di confronto i giudici si sono ritirati per deliberare i vincitori e le due squadre, dismessi i panni degli antagonisti, si sono scambiati complimenti e pareri. Va detto che nelle gare di dibattito la tesi viene assegnata alle squadre casualmente e che quindi raramente c’è quell’eccesso di animosità determinata a volte da un eccesso di coinvolgimento personale.

Il tempo di attesa del responso è stato lungo, a dimostrazione della difficoltà della decisione ma, dopo quasi 20’, i giudici sono rientrati nell’aula della gara. Prima di annunciare il risultato il presidente della giuria ha sottolineato come scopo finale di queste competizioni sia far crescere negli studenti la capacità di confrontarsi, di accettare la sfida di mettersi in gioco di fronte ad un pubblico, l’abilità di costruire argomentazioni coerenti; su questo le squadre sono risultate entrambe vincitrici.

Poi però un vincitore ci deve essere e il diritto di accedere alle finali nazionali di Milano è andato alla squadra dei Lampis. Non una vittoria netta, 2 a 1, ma molta felicità per il traguardo raggiunto.

Complimenti ai vincitori e onore al merito agli avversari.