Dal nord ovest: Ritenuto posseduto dal demonio, soffocato durante un rito di esorcismo [VIDEO]

Gli stessi accertamenti hanno confutato le dichiarazioni iniziali rese dai sospettati, che hanno cercato di sviare le indagini.

Dopo aver stabilito la cause della morte, i successivi approfondimenti, eseguiti con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Ivrea, hanno fatto chiarezza sui retroscena che hanno coinvolto l’ex coniuge, il fratello e lo zio della vittima.

Quest’ultimo figura di riferimento della comunità islamica, in quanto Imam di Cuorgnè. Sarebbe stato lui a guidare i rituali che, almeno in un occasione, hanno costretto la vittima a dover ricorrere a cure ospedaliere per le lesioni subite.