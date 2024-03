Sandigliano: Quad travolge una donna alla Fiera d’la Caplina - Foto Rasolo per newsbiella.it

Questa mattina, a Sandigliano, per cause ancora da accertare, un quad ha travolto una giovane donna fermando la sua breve corsa contro una recinzione ai margini del luogo dove si svolgeva la Fiera e dove si trovavano diversi stand tra cui anche quello per provare la guida dei quad. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il mezzo con retromarcia inserita sia ripartito investendo la malcapitata e fermandosi poco dopo. Alla donna sono stati prestate le prime cure immediatamente. L’ambulanza giunta sul posto ha poi soccorso la ferita trasportandola all’Ospedale di Ponderano.