Incidente aereo nel vercellese, salvi gli occupanti del velivolo

Nel tardo pomeriggio di ieri, 23 marzo, poco prima delle 19, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e quella volontaria del distaccamento di Trino Vercellese sono intervenute per un incidente aereo.

L’aeromobile ultraleggero stava effettuando un atterraggio di emergenza in un campo agricolo. Al momento non sono note le cause dell'avaria occorsa al velivolo.