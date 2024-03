Biella: Plastic free pulisce l’area di fronte alla Questura FOTO e VIDEO

Il 5 giugno è la giornata nazionale dedicata all’Ambiente ma la pulizia e il monitoraggio dei luoghi in cui viviamo non può attendere e così questa mattina decine di volontari dell’Associazione Plastic Free si sono trovati in Largo Palatucci di fronte alla Questura di Biella armati di sacchi pronti a pulire un’ampia area cittadina. Il “triste bottino” in questi casi è composto di bottiglie, lattine, carta straccia e anche un curioso nido di plastica, insomma il classico campionario di inciviltà che certosinamente i volontari hanno raccolto. Stefania Montarolo e Chiara Canatone hanno condotto questa iniziativa che si è avvalsa anche dell’aiuto degli studenti del Liceo di Cossato e che, di volta in volta, serve per liberare aree urbane, come oggi, oppure periferiche delle città. L’obiettivo, oltre naturalmente a quello della pulizia, è la sensibilizzazione su di un mondo che dovrebbe limitare l’uso della plastica anche perché ne va della salute stessa di tutti. A fine raccolta la sensazione è che tutti dovremmo impegnarci di più per rendere la nostra comunità decisamente più bella e accogliente.