Dalla Regione 1,2milioni al Comune di Biella per la valorizzazione del territorio

Un milione e duecentomila euro assegnati al Comune di Biella per la realizzazione di un progetto di sviluppo territoriale. Lo stanziamento è stato reso possibile grazie all’azione sviluppata dalla Regione attraverso il Programma operativo complementare 2014-2020, che è stato approvato dal Cipess, con oltre 31 milioni di euro assegnati a 57 Comuni e due Unioni montane del Piemonte. Nello specifico, la misura finanzia con un milione e duecentomila euro la riqualificazione dell'asse viario-pedonale centrale della città tramite il rifacimento delle pavimentazioni in pietra e il rinnovamento della rete di illuminazione. Lo stanziamento assegnato sarà cofinanziato dal Comune con 400 mila euro. Domani 25 marzo, al Grattacielo Piemonte, la Regione incontrerà l'amministrazione comunale per dare formalmente il via all’iter che permetterà di realizzare il progetto. «Portare avanti questi interventi insieme agli enti locali – hanno dichiarato gli assessori regionali alla Famiglia Chiara Caucino ed a Istruzione e merito Elena Chiorino - significa consolidare un'intesa di territorio che permette alle nostre comunità di crescere ogni giorno, nell'ambito di una programmazione fatta di attenzione alle necessità di cittadini, imprese e associazioni che è ormai un modello di riferimento».