Scuola Media ad Occhieppo Inferiore, lavori in dirittura di arrivo

Sono in dirittura di arrivo gli interventi che hanno riguardato in questi ultimi mesi la scuola media di Occhieppo Inferiore. Un progetto da 620 mila euro che ha visto la realizzazione del cappotto, nuovi servizi igienici, la sostituzione delle porte di sicurezza ma non solo.

"Entro fine aprile il cantiere per la realizzazione del cappotto dovrebbe chiudere - spiega la sindaca Monica Mosca - . Gli interventi all'interno erano già stati finiti prima dell'inizio della scuola, a settembre, per non creare problemi durante le lezioni. Ora manca poi solo più la posa del portone di ingresso, che richiede un intervento particolare perchè si tratta di un serramento molto grande che abbiamo fatto fare da una ditta in Veneto su misura, e che dovrebbe essere montato subito dopo Pasqua".

Tra gli ultimi interventi previsti c'è la sistemazione del cortile, dove troverà anche spazio una magnolia. "E' una pianta ornamentale - conclude la sindaca - adesso è uno spazio vuoto, è sarà molto utile per salvare la biodiversità, per favorire l'armonia e il benessere delle varie forme di vita".