Tina Vercellino, da Biella all'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Tina Vercellino, una giovane biellese, è tra i tre violinisti entrati a far parte dell’ONS di Torino (Orchestra Sinfonica Nazionale).

Classe 1999, Tina è dall'età di 8 anni che suona il violino ed ha affrontato le selezioni indette da Rai per individuare Professori d’Orchestra da inserire nell’organico dell’ONS di Torino. Nonostante la giovane età era appena rientrata da Trieste dove aveva vinto l’audizione come spalla dei secondi violini al Teatro Verdi, e ha superato le tre prove di selezione dimostrando sin da subito un grande talento e una musicalità rara. Solo quattro i posti disponibili per tantissimi violinisti che hanno aderito, e solo in tre hanno vinto potendo finalmente coronare il sogno di entrare a far parte di una realtà così prestigiosa diretta dai più importanti Direttori d'orchestra, tra i quali Riccardo Chailly, Igor Stravinskij, Semyon Bychkov, Kirill Petrenko, Vladimir Jurowsk, Zubin Mehta.

Tina Vercellino ha iniziato a studiare violino all'età di 8 anni presso l'Istituto Musicale L.Perosi di Biella. Nel 2020 è stata spalla dei primi violini dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole (FI) e in questo ruolo ha collaborato con grandi direttori quali M°Kolja Blacher, M° Viotti Lorenzo e M°Abbado Riccardo, ruolo che le viene riconfermato anche per il 2021. Si é esibita in qualità di solista o in formazione da camera per l’ Unione Musicale, Società del Quartetto di Vercelli, Serate Musicali di Milano, Accademia di Musica di Pinerolo, Musicacon le Ali, Stagione Musicale “Primavera di Baggio”, Women’s Music Festival a Padova,Amici della Musica di Oleggio, Associazione Filarmonica Castellamonte, Auditorium Città di Mortara, Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana, Fondazione Accademia Perosi, Festival dei Giovani Musicisti Europei di Mondovì, Festival Internazionale di Bosa Antica, Amici della musica di Firenze.

Nel 2021 ha conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti e Lode sotto la guida del M°Ivan Rabaglia, e nel 2023 ha concluso il percorso con la laurea biennale sotto la guida del M° Mauro Piero Rossi con il massimo dei voti e Lode presso il Conservatorio Guido Cantelli di Novara.