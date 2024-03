Accompagnati dal suono delle Launeddas, strumento a fiato sardo, rappresentanti del Circolo Su Nuraghe di Biella sono entrati oggi, sabato 23 marzo, in Vescovado per consegnare le palme al Vescovo di Biella, Monsignor Roberto Farinella, ed ai presbiteri biellesi, in vista della domenica delle Palme di domani.

Domenica che il Circolo festeggerà con il 32° pranzo sardo all’ANFFAS di Gaglianico, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza.