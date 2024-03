Biella: Furto in via Falletti, monete da collezione nel bottino dei ladri

Il furto è avvenuto approssimativamente tra i primi del mese e ieri, 22 marzo, quando l'attuale proprietario dell'alloggio di via Falletti, lasciato vuoto dalla suocera defunta, si è reso conto che l'appartamento era stato visitato dai ladri. Monete da collezione nel bottino dei furfanti che l'hanno fatta franca. Delinquenti che diventano sempre più sfrontati e intraprendenti a scapito dei cittadini che il più delle volte non hanno nemmeno la soddisfazione di vedere in carcere i responsabili.