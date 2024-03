Su Nuraghe: il sesto appuntamento del corso gratuito di apicoltura

Venerdì 22 marzo 2024, alle ore 21:00, ci sarà l'ultima serata del corso di apicoltura. “Tratteremo, tra l'altro – afferma il relatore, dott. Paolo Detoma - le leggi riguardanti l'apicoltura, che tutti devono conoscere per non incorrere in sanzioni che in questo campo sono molto pesanti”.

Al termine, col taglio della colomba pasquale, consegna degli attestati di partecipazione.

Durante il corso tenuto al Circolo Culturale Sardo dal dott. Paolo Detoma e dal dott. Giorgio Bello Parcianello dell’Associazione Biellese Apicoltori, le api di Alessandro Maschietto, neo iscritto a “Su Nuraghe”, apicoltore partecipante al corso, hanno deciso di crearsi il loro personale nuraghe, ovviamente di pura cera, quasi volessero esprimere una propria opinione. “Senza alcun dubbio, è un fenomeno molto raro – dichiara l’apicoltore - poiché tecnicamente le costruzioni ceree non vengono create in quel modo ma seguono orientamenti diversi, più lineari”.

“Inconsueta costruzione – commenta sorridendo il presidente dei Sardi, Battista Saiu – a conferma di come anche le api biellesi sottolineino concretamente l’azione sinergica in favore e a protezione delle tematiche volte a salvaguardare fauna e flora e l’ambiente naturale nel suo insieme”.