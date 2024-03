Obiettivo Sabato alla scoperta della Biblioteca di Biella: l’edificio dalle mille funzioni.

Questa volta Obiettivo Sabato, il gruppo fotografico biellese, ha dedicato la consueta mattinata alla scoperta della Biblioteca di Biella. Nel corso degli anni l’edificio è stato palestra, scuola, sede di uffici pubblici e per lungo tempo è rimasto inutilizzato sino a quando, nel 2010, l’Amministrazione Comunale ne ha predisposto la ristrutturazione. Se dall’esterno può apparire un edificio austero, il suo interno è caldo, accogliente e molto luminoso; vecchie enciclopedie si affiancano a moderne postazioni informatiche e l’atmosfera cordiale invita a prendersi del tempo per leggere un quotidiano, o cercare un’ispirazione per la prossima lettura.

L’immagine immersiva mostra ogni sfaccettatura del polo culturale: dagli scaffali pieni di libri, alle sedute predisposte ad accogliere il pubblico, in tutta la sua profondità.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/biella/nggallery/album/la-biblioteca-di-biella

Lo scatto

L’utilizzo dell’obiettivo grandangolare con la massima apertura ha permesso di inquadrare sia i particolari in primo piano, che quelli sullo sfondo. La corretta profondità di campo ha permesso di mantenere tutti gli elementi a fuoco.

I parametri

Fotocamera Nikon D850, obiettivo 14-24, 1/40 sec. F8 ISO 100

Apertura Zoom 14 mm.