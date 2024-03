Bruno Danovaro: il campione di arti marziali si gode il biellese.

In visita a Biella e dintorni il campione del mondo di arti marziali, Bruno Danovaro. Il campione, che è ospite in una villa sul levante ligure, si sta concedendo diverse visite in tutta la Liguria, in Emilia Romagna, in Toscana ed anche a Biella, visitando allevamenti di cavalli americani Quarter Horse e produzioni di vino, fra le passioni del campione genovese di nascita e milanese di adozione. Danovaro tornerà a combattere il 28 aprile a Vienna, nella lotta tradizionale Ranggeln; nel frattempo si gode Biella.