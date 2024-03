Biella Riva, Focus Quartieri: La cultura sarda a Biella grazie al Circolo Su Nuraghe

Da 36 anni, n via Galileo Galilei 11 a Biella, quartiere Riva, presso un ex nastrificio industriale, ha sede Su Nuraghe, circolo culturale sardo.

“Il nostro è un circolo - dice Battista Saiu – in cui la cultura sarda, non solo si propone, ma si produce e si tramanda. Noi partecipiamo alla vita del quartiere Riva collaborando con le altre associazioni quando ci viene richiesto. Il nostro momento più importante di partecipazione sono i festeggiamenti per San Giuseppe, come è successo sabato 16 marzo quando abbiamo fatto il pellegrinaggio dalla sede del circolo alla chiesa si San Giuseppe in abiti tradizionali ed al suono delle Launeddas, strumenti a fiato sardi".