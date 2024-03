Biella Riva, Focus Quartieri: Bar Malibù, atmosfera ospitale e simpatia del personale sono le carte vincenti VIDEO

Nome d’arte Rosy, il locale è il Malibù, un bar che, però, non è solo il ritrovo di passaggio per un fugace caffè, ma anche l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere e fermarsi un momento per rigenerarsi prima di ripartire a mille.

Rosy ha coniugato lavoro e famiglia, e ha una clientela variegata che la ama tantissimo, tanto da avergli fatto guadagnare la fascia di migliore barista cittadina.

Non ci credete? provare per credere.

Malibù è a Biella, via Dante Alighieri, 9 - rosymalibu@yahoo.com

https://www.facebook.com/rosymalibu?locale=it_IT