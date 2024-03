Biella Riva, Focus Quartieri: Acquadro, la macelleria che mette la qualità al primo posto FOTOGALLERY

Nel cuore di Biella, in via Italia, sorge una macelleria storica che incanta i sensi con le sue prelibatezze: la Macelleria Acquadro. Fondata su solide tradizioni familiari questa bottega del gusto, fondata da papà Gianni che dal 1955 ha lavorato nel settore fino a diventare titolare, è rinomata per offrire solo le carni più pregiate, selezionate con cura e passione, e il meglio di formaggi tipici e salumi.

Il segreto del successo della Macelleria Acquadro risiede nella sua dedizione alla qualità. Ogni taglio di carne, bovina, suina e pollame, è frutto di una ricerca attenta e di una stretta collaborazione con allevatori certificati, che garantiscono il rispetto degli standard più elevati di benessere animale e di sostenibilità ambientale. I prodotti del territorio portano con sé tutto il gusto del Piemonte, regione rinomata in tutto il mondo per la produzione di carne prelibata, e tantissime varietà di formaggi e salumi.

Ma non è solo la carne a far brillare questa macelleria. Il suo assortimento di prodotti di alta qualità va ben oltre: salumi artigianali, formaggi selezionati, condimenti pregiati e tanto altro ancora. Ogni articolo è scelto con cura per soddisfare i palati più esigenti e per portare in tavola il meglio della tradizione enogastronomica piemontese.

Ciò che distingue ulteriormente la Macelleria Acquadro è il suo impegno verso la qualità del servizio e l'attenzione ai dettagli. Ogni cliente è accolto con un sorriso e una disponibilità senza pari, offrendo consigli personalizzati e suggerimenti culinari per esaltare al massimo il sapore dei prodotti acquistati. Inoltre, l'igiene e la pulizia sono al centro della loro operatività quotidiana, garantendo un ambiente sicuro e confortevole per tutti coloro che varcano la soglia della bottega.