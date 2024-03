In moto su strade inesplorate, parte il sogno di Roberto ed Andrea, la prima tappa di mille chilometri - FOTO

Mille chilometri in moto su strade inesplorate, parte il sogno di Roberto ed Andrea - Foto Newsbiella.it

Mille chilometri in moto come prima tappa per raggiungere il Marocco attraverso Francia, Spagna e Gibilterra.

Questa la prima tappa dell’avventura che i due bikers biellesi Roberto Rastello ed Andrea Baraggiotta sognano da anni, e che cominceranno a realizzare oggi, sabato 23 marzo.

“Oggi – dicono Roberto ed Andrea – partiamo per questo viaggio bello ed avventuroso, percorrendo anche strade inesplorate e poco battute. Un sogno nel cassetto che abbiamo da diversi anni, e che, causa covid e problemi della vita quotidiana, non siamo riusciti a realizzare prima, ed un’ avventura che, tramite social e Newsbiella.it, vogliamo condividere con gli amici motociclisti biellesi e non solo”.