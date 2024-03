“Vita, terra e libertà per la Palestina!”, Biella chiede la fine della guerra a Gaza - Foto Nicola Rasolo per newsbiella.it

Cessate il fuoco a Gaza! Vita, terra e libertà per il popolo palestinese!

Questi i messaggi lanciati oggi, sabato 23 marzo, a Biella, alla manifestazione organizzata dal "Comitato biellesi per la Palestina libera" per dire NO al genocidio in Palestina, e BASTA alle guerre in nome del profitto.

"Da ottobre - dichiarano gli organizzatori - viviamo una nuova forma di dis-umanità, il genocidio in diretta. Non era ancora successo che un popolo dichiarasse apertamente di volerne sterminare un altro e lo facesse, sotto gli occhi del mondo.. Per la prima volta nella storia, un Paese occupante, Israele, e i suoi abitanti, gli Israeliani, hanno dichiarato di voler distruggere un Paese occupato, la Palestina, e sterminare i suoi abitanti, i Palestinesi, e non è successo niente, il mondo ha acconsentito".