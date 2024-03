Treni nel week end, i pendolari biellesi scrivono all’ Assesore Regionale Gabusi

"Egregio Signor Assessore, Illustrissimi tutti, Vi scriviamo per riportare alla Vostra attenzione alcune criticità specifiche, non trattate nell’ultimo incontro del Tavolo Trasporti Biellese dell’11/03/24, che emergono nel servizio ferroviario week-end, in provincia di Biella".

Così inizia la lettera che l'Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi ha scritto all'Assessore Regionale ai Trasporti Marco Gabusi, al Presidente Agenzia Mobilità Piemontese Cristina Bargero, ed al Direttore Trenitalia Piemonte Luca Zuccalà.

"Il maggior utilizzo dei servizi ferroviari nei fine settimana - continuano i pendolari - è anche sostenuto da specifiche iniziative, quali la realizzazione del progetto, dalla scrivente presentato nel 2022, per l’utilizzo combinato a bigliettazione integrata, Treno+Bus link da e per Oropa, in vendita dal 10/02/2024 sui canali di vendita di Trenitalia, o all’iniziativa del Consorzio Alpi Biellesi che ha istituito un servizio navetta gratuito tra le stazioni Biella e Cossato con Bielmonte. Ciò per mettere a frutto le potenzialità delle linee e del territorio nei fine settimana, nel pieno spirito di cooperazione ed adduzione tra gomma e ferro"

"Ad oggi, - prosegue la lettera - la riduzione del servizio week-end è pesante, pari al -55% al sabato e -22% festivi rispetto al 2019 – con sole 7 coppie di servizi/giorno ed una produzione di servizi inferiore del 50% rispetto a quanto attualmente in esercizio per tutti gli altri capoluoghi di provincia piemontesi, (es Cuneo vede 13 missioni di viaggio possibili su Torino al sabato e festivi). L’attuale servizio week end, così ridotto, non permette oggettivamente il recupero dei volumi di utenza del 2019, in quanto un’ampia fascia di questa oggi si reca in auto a Santhià o Vercelli per fruire dei servizi ferroviari, qui a cadenza oraria".

Dopo le argomentazioni, ecco le richieste dell'Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi: "Alla luce di quanto sopra, si chiede un intervento “mediano” rispetto al 2019, con il cambio orario di Giugno 2024, ovvero:

BIELLA SANTHIA / BIELLA NOVARA WEEK END

Sabato: implementazione servizio da 7 a 10 coppie: maggiore frequenza dei servizi al sabato mattina su entrambe le linee e copertura dei servizi in ingresso serali nella fascia delle 21.06 o meglio 22.06 da Novara e delle 21.48 da Santhià, oggi non coperte;

Festivi: implementazione servizio da 7 a 8 coppie: copertura fascia in uscita delle 20.04 o meglio 21.04 per Novara e 20.50 per Santhià per soddisfare i flussi universitari e servizi in ingresso da Novara alle 21.06 o 22.06 e da Santhià alle 21.50, oggi scoperte. I flussi universitari ad oggi sono in crescita, ma in parte dirottati verso l’auto privata, dall’assenza di adeguato servizio festivo serale ed al sabato mattina come presente fino al 2019.

Al contempo si riporta ad evidenza un’ulteriore tematica territorialmente molto sentita, per cui addivenire ad una comune soluzione con il cambio orario di Giugno 2024: TORINO MILANO - Rv Milano Torino h 5.15 / Rv Torino Milano h 21.54: necessità di ripristino dei servizi indicati con adeguamento corse di adduzione Biella Santhià e viceversa (Treno Biella Santhià 11712 da spostare alle 5,51 e Reg 11713 Santhià Biella spostare alle 5.50). Dal 2020 non è più possibile raggiungere Torino da Biella prima delle ore 8.00 (primo servizio utile 8.06), obbligando molti viaggiatori ad utilizzare auto privata o a dover fruire forzatamente da Ivrea del RV 2712 (h 6.41) della Valle D’Aosta, che consente di raggiungere Torino alle 7.35".