Una nuova sede per AIDO a Valdilana, Trivero

Una buona notizia per il territorio di Valdilana e per i soci AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - lo riferisce il vice Presidente provinciale Alfio Serafia: "Abbiamo individuato a Trivero, in via Roma, una sede per l'associazione e a breve inizieranno i lavori per renderla efficiente. Sarà un punto di riferimento per il nostro territorio, al servizio del biellese orientale, e per le attività messe in campo per la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule e della prevenzione di patologie che richiedono il trapianto di organi".

AIDO provvede alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem. Organizza conferenze a tema, banchetti informativi, eventi e spettacoli per raccolta fondi e per sensibilizzare i cittadini. L'Associazione collabora con gli ordini provinciali dei Medici Chirurghi, delle Professioni Infermieristiche e con le farmacie con l’obiettivo di sensibilizzare i professionisti e cittadini alla donazione degli organi.