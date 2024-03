Virtus Biella in trasferta a Canelli, tutte le news dal settore giovanile

Ventesima partita di campionato per la Prochimica Novarese Virtus Biella, l'ultima prima delle minisosta per Pasqua. Le nerofucsia, terze in classifica, scenderanno in provincia di Asti sul campo del Pvb Cime Careddu a Canelli contro una squadra che è tranquilla al centro della classifica: 32 punti per le astigiane contro 39 della Virtus che a sua volta ha un vantaggio di 3 punti sulla più immediata inseguitrice, il Sammaborgo, squadra con la quale le ragazze di Rudi Rastello giocheranno nell'ultima di campionato l'11 maggio.

Canelli arriva da tre vittorie consecutive delle quali contro squadre di alto livello: in trasferta contro il Pinerolo, oggi quinto, e contro il Gavi Novi oggi sesto ma a lungo in zona playoff. Fischio d'inizio alle ore 20.30 di sabato sera. Dopo la pausa per Pasqua le ultime sei giornate di campionato: il 6 aprile in casa con Gavi Novi, il 13 aprile in trasferta a Pinerolo, il 20 aprile sul campo dell'Almese, il 27 aprile in casa contro Ovada, il 4 maggio in trasferta a Torino contro la capolista Cus Collegno, l'11 maggio in casa contro il già citato Sammaborgo. Un cammino tanto impegnativo, quanto affascinante.

Classifica girone A dopo 19 giornate: Cus Collegno 55, Almese 47, Prochimica Novarese Virtus Biella 39, Sammaborgo 36, Pinerolo 35, Gavi Novi 34, Canelli 32, Vicoforte Ceva 31, In Volley San Giorgio 22, Ovada 22, Playasti 21, Pavic Romagnano 16, Fortitudo Chivasso 9, Mtv Torino 0.

FOCUS SUL SETTORE GIOVANILE NEROFUCSIA

PRIMA DIVISIONE: PROFOAM VIRTUS SCONFITTA DA TOLLEGNO NELLA 2ª FASE

Inizia con una sconfitta, come da pronostico, la seconda fase del campionato di Prima Divisione della Profoam Virtus Biella: mercoledì sera a Chiavazza è passato il Tollegno con il punteggio di 3- 0 con parziali a 16, 17 e 12. Il prossimo incontro è in programma a Trecate lunedì 25 marzo alle ore 21 contro il San Giuseppe. Il terzo e ultimo incontro sarà a Invorio contro Area Libera venerdì 5 aprile. Classifica girone D 2ª fase: Tollegno 3, Area Libera Invorio, 3, Profoam Virtus Biella 0, San Giuseppe Trecate 0.

UNDER 13 FIPAV: VIRTUS ELIMINATA NONOSTANTE LA VITTORIA

Non ce l'ha fatta la Virtus Biella a ribaltare la sconfitta patita nell'andata degli ottavi di finale del campionato territoriale Under 13: dopo aver perso 3-0 ad Alessandria (parziali 19, 18, 13), le giovani nerofucsia hanno sconfitto in casa le avversarie 3-1 (parziali 25-17, 23-25, 25-21, 25-23). Successo inutile ai fini della qualificazione.

UNDER 12 6VS6: VIRTUS SABATO IN CASA

Turno di riposo nello scorso fine settimana per il campionato Under 12 sei contro sei. Il torneo tornerà questo fine settimana con il match interno della Virtus Biella previsto sabato alle ore 15 a Chiavazza contro l'Occhieppese. Classifica girone C: Crescentino 15 (6), Issa Novara 14 (6), S2M Vercelli 14 (6), Virtus Biella 7 (6), San Rocco Novara 3 (6), Occhieppese 1 (6).

UNDER 12 4VS4: TERMINATA LA PRIMA FASE

E' terminata la prima fase del campionato quattro contro quattro Under 12. La Virtus Fucsia ha terminato al terzo posto del girone G con 29 punti, frutto di 8 vittorie e 4 sconfitte. In 6ª posizione la Virtus Biella Nera con una vittoria e 11 sconfitte. Classifica finale girone G: Valsesia12 47, Valsesia 11 30, Virtus Biella Fucsia 29, Teamvolley Bianca 28, Gaglianico 25, Virtus Biella nera 5 (12), TeamVolley Blu 4.

TORNEO ZICCIO

La Virtus Biella prenderà parte con tre squadre al Torneo Ziccio, organizzato dal comitato territoriale Fipav. La Trigraf Virtus è stata inserita nel girone B insieme a Pavic Romagnano, Scurato Novara, Issa Novara, San Rocco Novara , Sangiacomo Novara e San Giuseppe Trecate. Nel girone D, invece, Numeraria Virtus e Acquatec Virtus che se la vedranno con Volley Vercelli, S2M Vercelli, Gaglianico, TeamVolley e Occhieppese. Si parte domenica 7 aprile.

COPPA PRIMAVERA UNDER 15

Una squadra della Virtus Biella anche nella Coppa Primavera Under 15: Numeraria Virtus giocherà a partire dal 7 aprile nel girone C contro Team Volley Novara, Igor Volley Trecate, Scurato Novara, TeamVolley, Volley Vercelli e S2M Vercelli.