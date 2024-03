Skating Biella convince giuria e pubblico FOTO

Anche quest’anno a Biella è stato organizzato da AICS Piemonte un trofeo promozionale in memoria di Luciana Borello: una donna che ha insegnato ovunque, a Torino e in provincia, nelle scuole, nei palazzetti e in mancanza di impianti idonei, sulle piste all'aperto, tutto l'anno, sotto il sole cocente e con temperature sotto zero. E tutto questo per diffondere l'amore per il pattinaggio artistico, una disciplina tanto affascinante quanto difficile e dura, che richiede allenamenti costanti al limite del maniacale, ma che sa conquistare i cuori.

L’asd Skating Biella ha portato in pista ben 30 atlete: la prima a scendere in pista sabato mattina è stata Adele Recupero che meritatamente si aggiudica il gradino più sul podio con uno strepitoso punteggio di 49,90 ed un punteggio parziale di impressione artistica addirittura di 8,6. Nel pomeriggio terzo posto anche per Milesi Maia che dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontana dalle 8 ruote per la maggior parte della passata stagione ha ripreso con grinta e determinazione, brava Maia!

Nella giornata di domenica medaglia di bronzo per Aurora Monfrecola che pattina con classe ed eleganza il suo disco di gara, nel pomeriggio anche la compagna di squadra Azzurra Cattin sale meritatamente sul terzo gradino del podio pattinando un buon disco di gara nonostante le nuove nuove difficoltà inserite in una categoria con ben 17 atlete.

Ottima prestazione anche per Ginevra Auletta che si aggiudica una meritata medaglia d’argento lasciandosi alle spalle molte atlete. Un grande applauso va ovviamente a tutte le atlete hanno affrontato questa gara, per molte era proprio la prima volta che scendevano in pista, con grinta, serietà e coraggio, al nostro allenatore Federico Agustin Martines Lemos che in pochi mesi è riuscito a preparare delle atlete che non avevano mai indossato i pattini ed a portarle in gara.

Adesso si ritorna ad allenarsi con ancora più voglia di fare in attesa proprio delle prossime competizioni! Come sempre ringraziamo il main sponsor della società: Officina Meccanica Torneria Automatica Pozzo e tutti gli altri sponsor che ci supportano: assicurazione Assinvest sas, ristorante Il Bucaniere, termoidraulica Idnis.