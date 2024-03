Bonprix a Milano per la vittoria, Preziosa: “Partita più difficile”

Dopo le vittorie con Cinisello e Agrate, il Bonprix TeamVolley cerca il terzo “set-point” per la permanenza in Serie B2 nazionale. A Milano contro Pro Patria servirà la massima concentrazione, vietato guardare alla classifica. Si gioca sabato sera alle 21.15 alla palestra “Natta” di Cimiano, periferia est del capoluogo meneghino.

Coach Fabrizio Preziosa: «È la partita più difficile. Dopo aver fatto bottino pieno di punti nelle due partite precedenti, dobbiamo fare questo terzo “passo” molto importante, che – visti alcuni risultati – non sarà ancora decisivo. Guardando la classifica tutti ci danno per vincenti, dato che Pro Patria è a 0 punti. Per ovvie ragioni siamo “costretti” a vincere, perché i tre punti avrebbero un peso effettivo importante e ci porterebbero a quota 31, con sei partite rimanenti. Giocare contro l’ultima è una situazione mentalmente difficile, perché rischi di dare tutto per scontato: il classico “testa-coda”. Ripeto, la posta in palio è talmente importante da escludere errori di concentrazione e motivazione, perché solo la presunzione ci potrebbe penalizzare. La preparazione passa da questo, dai nostri 81 mq, abbassando gli errori e non regalando niente; il rischio è galvanizzare le avversarie, concedendo punti e subendo poi qualche loro “jolly”. Sono ragazze giovani ma strutturate, noi dobbiamo giocare da esperte. Pazienza, furbizia, continuità, pressione con il servizio per tenerle lontane da rete, compattezza a muro: queste le situazioni da sfruttare. Non dobbiamo prenderla sottogamba, vanificherebbe tutto quanto di buono fatto finora. Dobbiamo “accontentare” il pronostico».

La centrale Chiara Binda: «La partita di Milano contro Pro Patria sarà per noi una sfida decisiva. In allenamento stiamo lavorando bene e gli ultimi risultati lo dimostrano. Come ha detto il coach, abbiamo guadagnato i primi due “set-point” nelle precedenti partite e ora ci manca il terzo. Di sicuro, non dobbiamo prendere sottogamba la partita: giochiamo in trasferta contro una squadra che alterna dei “bassi”, ma anche degli “alti”. Siamo determinate e speriamo di raggiungere l’obiettivo che ci siamo poste».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

SERIE B2

Sabato 23/3, ore 21.15. Palestra “G. Natta” di Milano (Cimiano) Bracco Pro Patria Volley Milano – BONPRIX TEAMVOLLEY

SERIE D

Sabato 23/3, ore 20.45. Palestra S.M. “Bollini” di Novara Vivi Energia Pallavolo Scurato – BOTALLA TEAMVOLLEY