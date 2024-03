Elezioni comunali, torna in campo Elettra Veronese con la sua lista “Candelo per Tutti”

“Negli scorsi mesi mi è stato chiesto da più parti se mi sarei ricandidata a sindaco di Candelo per le elezioni amministrative che si terranno l’8 e 9 giugno. Forte di questo, degli insegnamenti avuti in famiglia, quali umiltà e comprensione, e ritenendo prioritario creare una squadra trasversale capace di amministrare bene Candelo nell’interesse di tutti, dopo lunga riflessione, ho deciso di ricandidarmi”. Parola di Elettra Veronese che ufficializza la sua discesa in campo con la propria lista “Candelo per Tutti”.

E aggiunge: “Vogliamo dare un’alternativa civica ai cittadini. I nostri candidati consiglieri sono persone di Candelo, legata al paese. La composizione della lista, a fronte di alcune decine di collaboratori, si sta definendo proprio in questi giorni. L'obiettivo? Amministrare bene Candelo, nell’interesse e nel rispetto di tutti. Infine, il nostro programma elettorale, che a breve verrà presentato e discusso in incontri con la popolazione, ha contenuti concreti e realistici”.