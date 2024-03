I martedì di Una Chiesa a più voci: il sistema di giustizia minorile in Italia.

“Ci siamo resi conto che il carcere non risponde in modo adeguato ed efficace a una funzione rieducativa: basta vedere i problemi che i ragazzi manifestano nel compiere il reato, che in molti casi cela un bisogno di attenzione, di acquisire responsabilità e autonomia”. (don Ettore Cannavera)

Già nostro ospite on line nel giugno 2022, Don Ettore Cannavera, ormai ottantenne, per 23 anni fu cappellano dell’Istituto Penale Minorile di Quartucciu, a Cagliari. E proprio vivendo in carcere per circa un anno, si convinse che il carcere minorile andrebbe radicalmente rimodulato, se non cancellato dalla faccia della terra. “Quando un ragazzo finisce di scontare la sua pena in carcere - sostiene don Ettore (e con lui tanti altri cappellani ed operatori della giustizia e delle carceri minorili) - questo rappresenta un fallimento”. Ecco perché nel 1985 nasce la comunità La Collina di Serdiana, vicino al capoluogo sardo, da lui stesso messa in piedi in alternativa al carcere, con risultati a dir poco straordinari. Avremo modo di ascoltarne la narrazione dalla sua viva voce ed esperienza ormai quarantennale.

Chi opera nel settore giustizia e delle carceri si trova ora ad affrontare sfide sempre più grandi a causa delle nuove norme (ad esempio il Decreto Caivano) che limitano i loro strumenti e le loro possibilità d’azione. Questo non solo compromette il recupero dei giovani, ma mina anche l’intero sistema di rieducazione.

Per tutti coloro che non si accontentano delle consolidate verità come se la storia si fosse fermata e che cercano nuove possibilità di risposte ai tanti interrogativi e hanno fame di conoscenza, di dialogo e di confronto, ecco le proposte: martedì 26 marzo, alle ore 21.00.