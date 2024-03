I consigli del fine settimana di newsbiella.it nei giorni 22, 23 e 24 marzo

Venerdì 22

- Biella, mostra Fileppo inaugurazione 10,30 Palazzo Ferrero per studenti, 17,30 al Lanificio Sella

- Salussola, al “Sense Out” la serata “Palco alle band” organizzata da Biella Jam Blues.

- Brusnengo, la Pro Loco al Molin Camillo festeggia l'arrivo della primavera

- Sandigliano, “Fera d'La Caplina”, cena, ore 22 concerto con coro Le Nostre Valli

- Miagliano, quali idee, proposte, attività per rendere l'oratorio un luogo di incontro adatto a tutti? tema della riunione, in programma alle 18.30

- Biella, alla civica ore 18 presentazione libro “Storia del lavoro nell'età contemporanea”

- Biella, Teatro Odeon “Perfetta”

- Oropa, Concerto: "Le settime ultime parole di Cristo" di F.J. Haydn alle ore 21, nella Basilica Antica

- Biella, a Villa Boffo, alle 19.30, per un aperitivo condiviso con Voci di Donne poi dalle ore 20.45 alla Sala Convegni della Fondazione CRB per in confronto con l'autrice Simona Lo Iacono sul suo ultimo romanzo "Virdimura"

- Vigliano, alle 17.30, la Biblioteca Civica “Aldo Sola” di Vigliano Biellese ospiterà lo scrittore Carlo Ceccon per la presentazione del suo terzo romanzo: “Il punto di vista di Silvano”

- Biella, concerto che si terrà alle 20:45 all'Accademia Perosi di Biella Piazzo in favore di Paviol (Percorsi anti violenza).

- Valdengo, inaugurazione di un defibrillatore 9,30

- Zubiena, bagna cauda alla pro Loco

- Valdilana, verrà inaugurata, presso l’ex asilo Cerino Zegna, la mostra “Strade parallele” della street artist afghana Shamsia Hassani. Alle 18.30 il taglio del nastro

- Occhieppo Superiore, alle ore 21.00, si terrà “Volver a la Patagonia": la presentazione fotografica a cura di Paolo Broglia. L’incontro avrà luogo presso lo Spazio eventi di Villa Mossa, Sala Carrozze, in Via Martiri della Libertà, 29

- Gaglianico, I “Sentimental Mood” in concerto alle ore 21 all'Auditorium comunale

Sabato 23

- Candelo, ORE 16.30- 18.00 . Sala affreschi P.C. Robiolio Donne straordinarie. La storia di Lidia Poet, prima donna laureata in giurisprudenza nel 1878. Racconto per immagini a cura di Katiuscia de Pieri ed Erika Vallera.

- Ponzone, Marella Motta live al cinema teatro comunale Giletti

- Biella, "Vita terra e libertà per il popolo palestinese", ore 14 manifestazione ritrovo in Largo Cusano

- Zubiena, via Pietro Micca, Esperienza Harry Potter per bambini

- Valdilana, Keith "Wildchild" Middleton, celebre performer newyorkese e ex-leader degli STOMP torna a Caldilana alle 10

- Sagliano, alle ore 15 il coro "100% Misto - Made in Biella", diretto dal M° Sandro Montalto, si esibirà presso l'auditorium della Domus Letitiae

- Giornate FAI di primavera

- Biella, Spazio LILT, via Ivrea 22 "Donor Day", una giornata di festa e attività dedicate ai bambini (ma non solo) per promuovere i corretti stili di vita e sostenere i progetti scolastici LILT dalle 14 alle 18,30

- Gaglianico, Storie di Piazza

- Cossato, alle ore 21.15, si terrà l’evento FotoArt legato alla Mauritania: un paesaggio prevalentemente desertico che rappresenta il confine fra il mondo arabo e l’Africa nera. Sala eventi di Villa Ranzoni

- Masserano, Palazzo dei Principi dalle 15 alle 18 apertura

- Biella, Palazzo Boglietti, dalle 9 alle 13 Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa organizzano l'evento "La città di domani"

- Bielmonte, campionato ANA sci, 42° edizione, alle 18, slalom gigante in notturna

Domenica 24

- Valdilana, Storie di Piazza

- Masserano, la Biblioteca Angolo Libro di Masserano compie un anno. Per festeggiare il lieto evento è in programma un aperitivo alle 11

- Graglia, dalle 9.30 alle 17, arriva il Mercatino Benefico Gastronomico della Casa di Riposo di Graglia e Muzzano. A partire dalle 11.45, avrà luogo la distribuzione della polenta concia.

- Cossato, “Clean Planet for a green future” dalle 10 alle 12, in centro

- Sandigliano, "Fera d'La Caplina", ore 9 arrivo capi bestiame, ore 10 banda musicale Giuseppe Verdi, ore 11,20 canti e danze bambini scuole, ore 12 benedizione, 12,10 presentazione adunata Alpini 2025, 12,20 premiazione allevatori e 12,30 pranzo.

- Giornate FAI di primavera

- Candelo, ORE 16.30- 18.00 Sala Cerimonie nel Ricetto Bea Buozzi presenta L'Inno dei destini incrociati Morellini editore per i più piccoli in biblioteca

- Viverone, 8° giro del lago partenza ore 16 e 16,10

- Gaglianico, pranzo benefico ANFFAS presso il centro diurno

- Brusnengo, camminata benefica, ritrovo in piazza Mercato alle ore 14,00

- Valdilana, la trippa in umido la distribuzione con asporto è prevista dalle ore 11.00 alle 12.00 in piazza Italia a Mosso

- Cavaglià "Un tuffo nel passato a Villa Salino"

- Vigliano, presso la Casa del popolo in Piazza della Chiesa 6 alle 20.30 si terrà una conferenza dal titolo “Agrivoltaico e cambiamento climatico. Opportunità o follia?”. L’evento è organizzato dal gruppo dei “Ri-Belli” in collaborazione con l’associazione “Is Pipius No Si Tocant”.

- Valdilana, alle 17, la struttura di frazione Pratrivero che oggi accoglie l'appartamento per l'autonomia e i laboratori occupazionali dell'Oasi del Benessere, performance teatrale al titolo "Il diritto alla felicità "

- Cossato, Teatro Comunale "Metti un cretino a cena"

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Candelo, piazza Castello, Visita guidata al ricetto dalle 10,30

- Zubiena, via Pietro Micca 5 Esperienza Harry Potter per Famiglie

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Biella, Biella, Spazio Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Maternità - Mostra personale di Cecilia Martin Birsa fino al 30/03. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19. WORKSHOP CON L’ARTISTA Per famiglie - Partecipazione libera Sabato 23 marzo, ore 16.00 Sabato 6 aprile, ore 16.00 Info e prenotazioni: info@ceciliascultrice.it| 3493244026.

- Biella, Ma/Donne, in corso alla galleria Silvy Bassanese visitabile fino al 10 maggio

- Biella, Arte & Science. “Creare immaginando”. In mostra al Macist di Riva le opere degli studenti di “Art&science across Italy”. Oltre 30 studentesse e studenti di Biella danno forma al connubio tra arte e scienza esponendo le loro opere al Museo di Arte Contemporanea Macist di Costa di Riva 11, a Biella.

- Biella, Museo de Territorio, mostra "La sua Africa", per ricordare Maria Bonino fino al 14/04, orari, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18.